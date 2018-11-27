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Uluslararası öğrenci temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından uluslararası temsilci heyetleri ile istişare toplantısı yapıldı.


Safranbolu Eski Çarşı'daki Karabük Üniversitesi Çiçekler Evi Konağı'nda 77 farklı ülkeden gelen 5 bin 600 uluslararası öğrencinin temsilci heyetleri ile istişare toplantısı düzenlendi.


Toplantıya, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine rektör olarak atanan üniversitemizin eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış, TÖMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Zafer Topak Karabük Üniversitesinde okuyan uluslararası öğrencilerin temsilci heyeti katıldı.


Öğrencilerin ikametgah sorunu, barınma ve yurt imkanı, iş imkanları, akademik dil kurslarının açılması, OBS sistemi ile ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili talep ve memnuniyetlerinin iletildiği toplantıda karşılıklı olarak istişarelerde bulunuldu.

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