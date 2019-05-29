Uluslararası öğrenciler KBÜ'lü olmak için ter döktü

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ikamet eden bin'e yakın uluslararası öğrenci Karabük Üniversitesinde eğitim alabilmek için 6 farklı ilde gerçekleştirilen KBÜ Uluslararası Öğrenci Sınavı'nda ter döktü.

Karabük Üniversitesi 80'e yakın ülkeden 6 bin 500'den fazla öğrencisiyle uluslararası öğrenci ağını genişletmeye devam ediyor. Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından Türkiye'de 6 farklı noktada aynı anda uluslararası öğrenciler için sınav yapıldı. Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (KBÜ-ULOS)'nda bin'e yakın uluslararası öğrenci Karabük Üniversitesine girebilmek için ter döktü. Karabük Üniversitesi tarafından bugüne kadar farklı ülkelerde ve üniversitenin bünyesinde yapılan KBU-ULOS ilk kez Türkiye'nin farklı illerinde de gerçekleştirilmiş oldu.

Söz konusu sınavla Karabük Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan uluslararası öğrenciler önce Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'nde Türkçe dil eğitimi alıyorlar ve ardından bölümlerine devam edebiliyorlar.