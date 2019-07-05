Uluslararası öğrenciler türkülerle keyifli dakikalar yaşadı

Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından uluslararası öğrencilere Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleştirilen konserde Türkiye'nin değişik yörelerinden derlenen türküler, solist Cengiz Büyükşahin tarafından seslendirildi. Birbirinden güzel türkülerin yer aldığı konser, uluslararası öğrencilere keyifli ve duygulu anlar yaşattı. Konserin ardından öğrencilere patlamış mısır ikram edildi.