Ünal, Bakan Ersoy'u ziyaret eden heyette yer aldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul'da bir dizi görüşmeler ve ziyaretlerde bulundu. Ziyaret kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret eden heyet, MÜSİAD'ın çalışmaları ve projelerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Batı Karadeniz bölgesinden Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Kdz. Ereğli ve Düzce illerini temsilen toplantıya katılan Karabük MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal, verimli bir toplantı olduğunu ve üyelerin yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgiler verdiği görüşme sonrası Genel Başkan Asmalı'ya da ayrıca teşekkür etti.

Ünal, ayrıca Genel Başkan Mahmut Asmalı'nın başkanlığında düzenlenen toplantıların ve ziyaretlerin devam edeceğini kendilerinin de Batı Karadeniz bölgesindeki üyelerin sorunlarını her kulvarda dile getirerek ortak çözüm yolları konusunda çalışacaklarını da kaydetti.