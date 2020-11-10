Ünal ve Güneş'ten 50 adet motorlu hasta karyolası müjdesi

Karabük AK Parti Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Karabük'e yapılan sağlık yatırımları ile ilgili açıklama yaptı.

Ünal ve Güneş'in ortaklaşa yaptığı açıklamada Karabük milletvekilleri olarak Karabük'ün sağlık hizmetlerden istifade etmesi için uğraştıklarını belirtti.

Açıklamada 275 bin TL tutarındaki 50 adet Motorlu Hasta Karyolası'nı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kazandırdıklarını belirten Ünal ve Güneş, "Sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına, sağlık hizmeti sunumunda aksaklıklara mahal verilmemesine ve yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi için ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve çözümü noktasında gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerimiz neticesinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil ihtiyacı olan toplamda 275 bin TL tutarındaki 50 adet Motorlu Hasta Karyolası'nı hastanemize kazandırdık. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Karabük'e desteklerini esirgemediğini belirten Ünal ve Güneş, “Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve yetkililerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, vatandaşlarımızdan gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemelerini sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz” dedi.