Ünal'dan 27. yıl kutlaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, 6 Haziran 1995'te Türkiye'nin 78.'inci ili olan Karabük'ün 27. yılını kutladı.

Ünal, 3 Nisan 1937 yılında Demirçelik Fabrikaları'nın temeli atıldığında Safranbolu'ya bağlı, 13 haneli bir köyden ibaret olan Karabük'ün, Demirçelik Fabrikaları'nın gelişmesi, büyümesi ve ülke ekonomisine katkısının yükselmesiyle birlikte il olma yolunda hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirterek, 6 Haziran 1995 tarihinde 13 Haneli bir köyden 250 bin nüfusa ulaşan Karabük'ün, ülke ekonomisinin lokomatifi olan illerin başında geldiğini söyledi.

Karabük'ün ülkede şehirleşme ve sanayileşmenin birlikte kurulduğu nadir şehirlerden birisi olduğunu söyleyen MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal, “ 85 yıl önce köy ile başlayan serüvenle 1995 yılında il statüsüne kavuşan Karabük, her bölgeden insanımızın bir arada yaşama tecrübesinin en güzel şekilde sergilendiği bir şehirdir. Türkiye'nin dört bir yanından gelen farklı kültürdeki insanlar, Karabük'e has, ortak bir yaşam kültürü meydana getirerek bir arada yaşama insicamı oluşturmuşlardır. Ülkemizin her bölgesinde Karabük'ün ve Karabüklü ağır sanayi işçisinin alın teri ve emeği vardır. Kısacası Türkiye'nin harcında Karabük'ün demiri ve çeliği bulunmaktadır. Türkiye'nin kalkınması ve büyümesinin yanı sıra adeta bir okul görevi de gören Karabük, demir çelik sanayisinin yanı sıra, içinde barındırdığı doğal güzellikleriyle ülkemizin önemli köşelerinden birisidir. Dünya Miras Kenti Safranbolu Osmanlı tarihini temsil ederken, ormanları ile Yenice, geçmişi binlerce yıla dayanan antik kent yapılaşmasının yer aldığı Eskipazar, kaya mezarlarıyla Ovacık ve gölleriyle Eflani ilçemiz turizm alanında turist çekmekte. 50 bini aşkın öğrencisi olan Karabük Üniversitesi ile büyümeye devam eden Karabük'ün il oluşunun 27. yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.