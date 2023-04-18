UNESCO kenti Safranbolu'da bayram öncesi otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı'nın parmak izi” olarak adlandırılan Safranbolu ilçesi bu Ramazan Bayramı'nda da yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.

Tatil amacıyla tarihi kente gelecek olan misafirler dolayısıyla otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı konuşmada, “Safranbolu'da doluluk oranlarının yüzde doksanlara ulaştı. Bu bayramı tam dolu olarak geçireceğimize inanıyorum. Çünkü şuanda tam olarak deniz sezonu olmaması ve yüksek sezonlardan olan ilkbaharın olması ilkbahar olması hem tatilin süresi itibariyle yani bu üç dört günlük tatiller işte dokuz günlük tatillerden biraz daha iyidir bizler için. Dolayısıyla ben çok yoğun olacağı inancındayım. İnşallah güzel bir bayram geçireceğiz” dedi.

Safranbolu turizmini artırmaya yönelik çalışmalar da gerçekleştirdiklerini ifade eden Ergüder, “Safranbolu'da geceleme sayısını arttırmaya yönelik bölge potansiyelini açığa çıkarmak ve bunu değerlendirmek istiyoruz. İlk hedefimiz buydu. Sizin de bildiğiniz gibi Yenice treni ve Pınarbaşı rotasını kullandık ve bir geceyi şimdilik bir bilhassa Ege Acentası için iki gece çıkarmış durumdayız. Yeni sezonda da yine birçok acentenin tur programı bu şekilde” diye konuştu.

Safranbolu'nun yarım günde veya iki saatte gezmeyle bitemeyecek bir güzelliğe sahip olduğunu aktaran Ergüder, “Müthiş bir coğrafyada olduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda dediğim gibi ve turların daha buraya odaklı gelmesini istiyoruz ki aldığımız bir takım müjdeli haberlerle yeni sezonda birtakım Karadeniz turları için de büyük tur operatörlerinin yapacağı, Türkiye çapından gelecek konukların ağırlanacağı Karadeniz programında hafta içi iki gece konaklama şeklinde inşallah o turların içinde bu sefer uzun süreli, iki gece gibi konaklamayla olacak. İnşallah bu süreyi önümüzdeki zamanda daha da arttırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Otel İşletmecisi Muhsin Yapar, yüzde 90'lara ulaşan doluluk oranlarının Ramazan Bayramına kadar yüzde 100 olmasını beklediklerini söyledi.

Oda fiyatlarının 350 ile 650 lira arasında değiştiğini belirten Yapar, işletmelerinde hijyen kurallarına önem verdiklerini ve ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceklerini kaydetti.