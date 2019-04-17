Unesco Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Turizm Haftası kutlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısı ile program düzenlendi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu'da 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısı ile Eski Çarşı'da program düzenlendi.

Cinci Hanı Önünde düzenlenen programa Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KBÜ Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu'nun Türkiye ve dünya açısından 20 merkezden bir tanesi olduğunu belirterek, “Şehir olarak kurulmuş Osmanlı kentidir. Osmanlı kenti olarak da 18 . yüzyılda neler varsa aynısı şuanda burada korunmuş durumda. Bunun koruyan da sizler Safranbolularsınız. Günümüze kadar taşımışsınız geleceğe taşıma gayreti içerisindesiniz” dedi.

“Denizimiz dışında her türlü turizme açık bir bölge burası”

Safranbolu'da geleceğe kötü bir miras bırakılmaması için gerekli görüşmelerin yapılması gerektiğini ifade eden Vali Gürel, “Bu manada Safranbolu'nun üzerinde durmak, buradaki sorunları çözmek ve nitelikli turisti nasıl kazanabilir, ilçemize nasıl çekebiliriz diye bunu hep beraber düşünüp konuşmamız gerekiyor. İlimizde sadece Safranbolu yok. Eskipazar'da tarihi bir kent var. Onun tamamlanması veya belli bir aşamaya getirilmesi gerekir. Diğer taraftan Eflani'de bir alt yapı var. Kültür ve doğal alt yapımız var. Ovacık'ta hem kral mezarlıkları hem doğal güzellikleri var. Yenicemizde başka çok değerli merkezler var. Denizimiz dışında her türlü turizme açık bir bölge burası. Bunu Safranbolu'daki turizmle eşleştirebilirsek , bunları birbiri ile bağlantı kurdurabilirsek bölgemizde kalıcı ve daha fazla gelen misafirlerin kalmanın yollarını aramamız gerekiyor” diye konuştu.

Safranbolu'nun bugüne kadar korunup gelmesinde Safranbolu vatandaşların çok büyük emekleri olduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Bu turizm içinde geçerli. Gerek şehircilik anlayışı gerek mimari ve sosyal yapısı ile örnek bir şehir olan Safranbolumuz bir kültürün ve emeğin birikimi ile günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde korumacılığı konusunda sadece bizim değil dünyanında sorumluluğundadır. Bizlere düşen bu değeri layıkı ile koruyabilmek gelecek nesillere aktarabilmektir” dedi.

Köse, “Usta yönetmen Süha Arı'nın yönettiği Safranbolu'da Zaman Belgeseli, korumacılık ve tanıtım adına büyük bir rol oynamıştır. Bunu takip eden süreçte artık Safranbolu'nun merak edilen gezilmek istenen bir yer olması nedeniyle konaklama ve yemek üzerine bazı ihtiyaçlar hasıl olmuştur” ifadelerini kullandı.

Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise Safranbolu'nun tarih ve kültürün ev sahipliği niteliğinde olduğunu kaydederek, “Sadece Karabük özelinde değil, Türkiye'de UNESCO denildiğinde ve kent anlamında ilk akla gelen 10 yerden biridir. Geçtiğimiz yıl Turizm Haftasını Akçasuda bir kanyon açılışı ile gerçekleştirdik. Safranbolu'da yeni destinasyonların yeni alanların turizme kazandırılması açısından önemli. Nitelik anlamında turistin artmasını önemsiyoruz. Çünkü bakanlığımız da 50 milyon turist 40 milyar dolar hedefi koydular. Bu şunu gösteriyor. Sadece nicelik değil nitelik de önemli. Biz Safranbolu'da hem nicelikle beraber niteliğin artış gösterme taraftarıyız” ifadelerine yer verdi.

Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Karabük ve ilçelerinde turizm potansiyelini arttırmak ve harekete geçirmek için bir takım tanıtım programları yaptıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Safranbolu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından müzik dinletisi sunulurken, Halk oyunları gösterisi beğeni topladı.

Program kapsamında Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde Cemil Belder'e ait Resim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Cemil Belder, Vali Fuat Gürel ve beraberindeki protokol üyelerine çektiği fotoğraflar hakkında bilgi verdi.