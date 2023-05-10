UNESCO Periyodik Raporlama Çalışması Safranbolu'da yapıldı

1972 tarihli UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme uyarınca Üçüncü Döngü Periyodik Raporlama Çalışmaları UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapıldı.

Kültür ve Turizm Uzmanı Dr. Şule Kılıç, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Temsilcileri Prof. Dr. Özlem Karakul Türk, Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Temsilcisi Doç. Dr. Koray Güler ile Karabük Üniversitesi ile korumacılıktaki paydaşların katıldığı toplantıda, Safranbolu'da gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler ile raporlama çalışması tamamlandı.

Toplantı öncesi konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geçmişten bu güne korumacılık anlamında katkı veren herkese teşekkür etti.

Safranbolu Belediyesinin bu anlamda gerçekleştirdiği çalışmalardan söz eden Başkan Köse, "Geçmişte yapılan güzel ve başarılı çalışmalarla birlikte günümüzde biz de Safranbolu Belediyesi olarak Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor, Han Arkası gibi önemli projelerle geleceğe güzel bir miras bırakmak adına çalışıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu vesile ile UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme uyarınca Üçüncü Döngü Periyodik Raporlama Çalışmalarının kentimiz için güzel bir çalışma olacağını düşünüyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, neler yapıldı, neler yapılabilir ile ilgili karışlıklı görüş alıverişi ve anket çalışması ile sona erdi.