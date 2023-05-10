Üniversite öğrencileri atölyede kukla yapımını öğreniyor

Karabük Üniversitesi'nde ‘Performans Çalışmalarında Öğrenci Algısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi' projesi çerçevesinde yürütülen Kukla Yapım Atölyesi başladı.

KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Asuman Özdemir'in yürütücülüğünü yaptığı ‘Performans Çalışmalarında Öğrenci Algısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi' projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Kukla Yapım Atölyesi' başladı.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen proje 12 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Atölyede karakterlerin belirlenmesi, hikayeyi beden ile canlandırma, karakter çizimlerinin kukla olarak teknik analizleri, çamur ile karakter kafa çalışması, kağıt tutkal çalışma, papier mache çalışması, beden için sünger ile çalışma, kukla birleşim süreci, kostüm ve boyama süreci, interaktif çalışma sürecine hazırlık gibi aşamalar ele alındı.

Atölye, 12 Mayıs'ta yapılacak ‘Öğrenci İnteraktif Kukla Performansı' ve ‘Üç Günlük Dünyada Bir Muhsin Bey' performansı ile sona erecek.

Proje ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Asuman Özdemir, “Bu proje BAP projesi. Öğrencilerimizin motivasyon araçlarından biri olarak kukla yapımını kullanmak istedim. Bununla ilgili bir proje. Çocuklarımızla beraber 12 -13 gün içerisinde çalışarak eğitmenimiz Cansu Akdeniz eşliğinde beden kuklaları üretiyoruz. Bunun sonucunda da ürettiğimiz tüm kuklalarımızı ve performansımızı acemi de olsak Safranbolu'nun turistik mekanı Tarihi Çarşıda performansımızı sunmayı bekliyoruz” diye konuştu.

Sanat alanında bireysel çabalarla ilerleyen bir sürecin var olduğuna işaret eden Özdemir, “Burada birlikte bir bütün halinde performans gerçekleştirme var. Bunu öğrencilere ve üretimlerine bir motivasyon aracı olarak kullanmayı bekliyoruz” dedi.

Kukla yapım aşamalarına değinen proje araştırmacısı ve eğitmeni kukla sanatçısı Cansu Akdeniz ise Safranbolu'ya dair bir çalışma yapmak üzere Tarihi Çarşıda karakter oluşturma sürecine başladıklarını söyleyerek, “İlk başta karakter üretim süreci için herkes kendine özgü bir karakter tasarladı. Tarihi Çarşıda olmasını istediğimiz bir karakter üzerinden yola çıktık ve şu an burada bunu gerçekleştiriyorlar” şeklinde konuştu.

Akdeniz, karakter tasarımını ilk olarak yazılı bir şekilde çalıştıklarını, daha sonra çizim aşamasına geçtiklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Şu anda kukla tasarımı tekniği üzerinde çalışıyoruz. Hepsinden önce nasıl yapacağımıza dair çizimler yaptık, iskeletini oluşturmaya yönelik konuştuk. Biraz daha bakış açımızı geliştirmek için bununla ilgili videoları izliyoruz. Öğrenciler ilk başta kil ile kafa çalışmalarına girdiler, sonra onun kalıbı alındı ve kafaları oluşturduktan sonra bedenlere geçtik. Bedenlerle birlikte kafalar birleşince de süsleme kısmına geçiyoruz, en keyifli kısmı orası. Aksesuarlar ve saç boyası eklenecek. Onlarla birlikte karakterler canlanmaya başlıyor ve küçük bir prova sürecinden sonra da performansımızı sergileyeceğiz. Ben açıkçası çok heyecanlıyım çünkü 12 tane kuklamız olacak ve 12 kuklanın da beraber hareket ediyor olması çok heyecan verici. Çünkü çok gerçekçi gözüken kuklalardan bahsediyoruz. O yüzden öğrencilerimiz de heyecanlı. 12 tane farklı karakteri yine ürettiğimiz ve tasarladığımız yerde somut olarak görmemiz bence hepimiz için mükemmel olacak” ifadelerine yer verdi.