Üniversite öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi motosikleti ile kamyonete çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Karabük Üniversite Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören Sefa Cinkavuk(21) yönetimindeki 06 FR 4867 plakalı motosiklet Karabük istikametinden Yenice istikametine seyir halindeyken DDY Üst Geçit Köprüsü Balıkısık mevki'inde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolünü kaybetmesi sonucu Karabük istikametine seyir halinde olan Şevki Kar yönetimindeki 81 EA 801 plakalı kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada çarpmanın şiddeti ile motosiklet ile birlikte savrulan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motor sürücüsü Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.