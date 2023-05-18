‘Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Toplum Komisyonu' toplantısı yapıldı

Sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması, geliştirilmesi ve iş birliği hususunda geleceğe yönelik planlama yapılması amacıyla “Üniversite-Sanayi ve Toplum İş Birliği Komisyonu” toplantısı Karabük Üniversitesinde gerçekleştirildi.

KBÜ Mühendislik Fakültesinde düzenlenen toplantıya Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, KBÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Tahir Güneşer, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz ve yönetim kurulu üyeleri ile Mühendislik Fakültesi Üniversite-Sanayi-Toplum Komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantının ardından Karabük TSO yönetim kurulu üyeleri, yeni yapılan Mühendislik Fakültesi Laboratuvarlarını inceledi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, üniversite sanayi ve toplum iş birliğine ilişkin istişarelerde bulunduklarını söyleyerek, “Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak Karabük Üniversitemize teknik gezi düzenledik. Öncelikle Mühendislik Fakültemizin çok kıymetli dekanına ve öğretim üyelerine ve diğer hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem yeni yapılan laboratuvarımıza teknik bir gezi düzenledik, yerinde inceleme fırsatımız oldu hem de Mühendislik Fakültemizde alakalı ve Üniversitemizle alakalı çok güzel bilgiler aldık. Bundan sonrası için inşallah ‘Üniversite sanayi ve toplum iş birliğiyle alakalı olarak neler yapılabiliriz?' noktasında istişarelerde bulunduk. Bundan sonraki süreçte yine bir araya geleceğiz, tüm üyelerimize dönük bir bilgilendirme toplantısı yapacağız” diye konuştu.

KBÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Tahir Güneşer ise Karabük'e yeni katma değerler üretmek için çalışmalarda bulunduklarını ifade ederek, “Karabük sanayi ve ticaret erbabının eşrafının temsilcisi olarak güzide bir sivil toplum kuruluşumuzu bugün burada ağırladık. Hem Üniversitemizin imkanlarını, şehre ve sanayicilerimize sunacağımız imkanları anlatma fırsatı bulduk hem de karşılıklı birbirimizin yardımlaşacağı noktaları ve ortak bir sinerjiyle şehrimize ve ülkemize sağlayacağımız katkıların fırsatlarını konuştuk. Bundan sonraki süreçlerde bu görüş alışverişlerimizin devam etmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin şehrin ekonomik ve bilgi hareketini, toplumsal ve teknolojik gelişimini sağlayan zeminler olduğuna işaret eden Doç. Dr. Güneşer, “Bu zemini oluşturmak ve zeminin gelişimini sağlamak için kuruluşundan beri Karabük Üniversitesi çok ciddi etkide bulunduğu şehre yeni katma değerler üretme fırsatı araştırmakta. Bunu sağlamak için de Mühendislik Fakültesi çok önemli dominant bir nokta. Çünkü şehrimizin hem ticari alt yapısı hem sanayi alt yapısı hem de Üniversitemizin genel kuruluş felsefesi en başından beri mühendislik ağırlıklı. Bu çerçevede düşündüğümüzde mühendislik temelli yapacağımız çalışmaları arttırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de şehre bu konuda katkı sağlamayı düşünüyoruz” dedi.