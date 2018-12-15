“Üniversite Sanayi İşbirliğinde ARGE nin önemi” paneli

Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans salonunda “Üniversite Sanayi İşbirliğinde ARGE nin önemi” konulu konferansta öğrencilere hitap eden KBÜ eski rektörü ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal Karabük Üniversiteyi kurarken temel hedef olarak bilinenleri tekrar etmeme üzerine kurduklarını söyledi.

Uysal, bilinenleri tekrar edersek rakiplerimizi geçme şansı olmaz diyerek, “ Türkiye'nin 3. Otomotiv mühendisliğini biz açtık. Türkiye de ilk kez raylı sistemler mühendisliğini kurduk. Her yıl doktorlarınızın kullandığı aletler ve cihazlar için 13 Milyar Dolarlık ithalat yapılıyor. O zaman bu Üniversiteler niye var. Bu yüzden Türkiye de ilk kez Tıp Mühendisliğini açtık. Bilimde bir seviyeye gelirsen, Dünya da medeniyeti sen kurarsın. Üniversiteye fiziki binayı yapmak çok kolaydır, ama gönüllere dokunmak en zorudur. Hoca sıkıntımız var, KARDEMİR de çalışan çoğu mühendisleri burada hoca olarak görev verdik. Onlara burada bir de yüksek lisans yaptırdık. Onlarla çok güzel ilişkiler kurduk. İlişkiler gelişince projelerde kendiliğinden ortaya çıkar.” dedi.

Öğrencilere de bazı nasihatler veren Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kendi başına ne kadar çalışkan olursan ol hayatta başarılı olma şansın yok. En zor problemleri çözebilirsin ama yükselmen, ülkede politika geliştirmen için bir sosyal çevren olması gerekir. Bunu anca öğrenciliğimiz de kazanabilirsiniz, ne kadar çok el sıkabilirseniz, ne kadar çok olayların içinde yer alabiliyorsanız o kadar başarılı olursunuz. Gemisini kurtaran kapatan bana ne arkadaştan, bana ne üniversiteden, bana ne Karabük'ten, Ülkeden dersen senin hayatta bir şey sahip olma şansın yok bir şey sahibi olursun ama mutlu olamazsın. Bir mazlumun elinden tutmuyorsan, bir açın karnını doyurmuyorsan, bir ıstırap çekin başını okşamıyorsan o zaman sen insan değilsin. Kendinizi geliştirin, sosyal olay içinde yer alın. Oyunu siz kurmadığınız sürece, başka oyunda yer almanızın fazla bir önemi yok.”