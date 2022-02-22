Üniversiteye ilk adım KBÜ'de başladı

Karabük'te ortaöğretim kurumlarında eğitim gören üniversite adayları öğrencilerin eğitim hayatlarında üniversite ve meslek seçimlerine yardımcı olmak amacıyla Karabük Üniversitesi (KBÜ) tanıtım etkinliği düzenlendi.

Üniversite adayı öğrenciler Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen tanıtım etkinliğiyle hem üniversiteyi yakından tanıma hem de tercih konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakaladılar.

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından “Üniversiteye İlk Adım” sloganıyla düzenlenen etkinlikte 12. sınıf öğrencilerinin eğitim hayatlarında doğru tercih yapmalarını sağlamak amaçlanıyor. Bununla beraber öğrencilere yol göstermek, motivasyonlarını artırmak ve okumak istedikleri bölümler hakkında detaylı bilgi vermekte hedefler arasında yer aldı.

Karabük üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda başlayan üniversite tanıtım programının ilk gününde; fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarının ilgili akademik personelleri yerlerini aldılar ve öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

“Karabük Üniversitesi kampüsü Türkiye'de ender kampüslerden bir tanesi”

Programın ikinci kısmında Araştırmacı-Yazar Sıtkı Aslanhan öğrencilerle bir araya gelerek gençlere üniversiteye dair atacakları ilk adımlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Aslanhan konuşmasında “İki yıllık pandemi sürecinin ardından üniversite tarafından hazırlanan bu etkinlikle adayların kampüse gelerek KBÜ'yü daha yakından tanıma fırsatı bulması gençlerin hayatında önemli bir dokunuştur. Karabük Üniversitesi kampüsü Türkiye'de ender kampüslerden bir tanesi. Buraya gelip üniversitede yapılan faaliyetleri görmeleri, akademik birimleri tanımaları ve akademisyenlerle bir araya gelmeleri, üniversite havasını solumaları çok önemli. Bizim de bu noktada gençlere neler yapabileceklerini aktarmamızla beraber etkinliğe katılan gençlerin hayatlarında dönüm noktası oluşturacağına inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fuayene alanında kurulan akademik birimlerin ve kulüplerin tanıtıldığı stantları ziyaret ederek detaylı bilgiler aldı. Etkinlik nostaljik araç müzesi ve kütüphane gezisiyle son buldu. Üç gün sürecek olan programa yüzlerce üniversite adayı öğrenci katılacak.