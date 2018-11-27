Ünlü iş adamı belediye başkanlığı için kolları sıvadı

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler kapsamında aday adayları son viraja girerken, AK Parti'den Safranbolu Belediye Başkanlığı için aday adayı olan 80 yaşındaki ünlü iş adamı Şefik Dizdar, yaşlı olmanın dezavantaj değil avantaj olduğunu söyledi.

AK Parti'den Safranbolu Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Şefik Dizdar, yaşı ile ilgili yapılan yorumlar için, belediye başkanlığının maraton da koşulacak veya sırtından taş taşınılacak bir yer olmadığını ifade ederek,

“Burada zekasıyla, tecrübesiyle, tecrübelerin birikimi ile görev yapılacak güzel bir yer. Dolayısı ile yaşlı olmak dezavantaj değil avantajdır. Bunu böyle bilmek lazım” dedi.

“Sınıf üstü şehrin böyle yönetilmemesi lazım”

Dizdar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Safranbolu'da yaklaşık 4 yıldır Kültür ve Turizm Vakfında başkanlık yaptığını belirterek, “Arkadaşlarımla birlikte çok güzel konular yakalıyor, bunların uygulanması için belediyeye intikal ettiriyoruz. Becerebildiğimiz kısmı kendimiz yapıyoruz. Son zamanlarda kayyumla yönetilmesi ile çok büyük aksaklıklarla karşılaşıyoruz. Safranbolu'da inşaat ve benzeri şeyler durdu desek yalan olmaz. Bu nedenle kendimi başkanlığa Safranbolulu bir kişi olarak mecbur hissettim. Böyle sınıf üstü bir şehrin bu şekilde yönetilmemesi lazım. Kararların ve uygulamaların çok hızlı yapılması lazım” dedi.

“Otopark problemleri dezavantajlı duruma düşürüyor”

Dünya miras listesi arasında en iyi 20 kentten birisi olan Safranbolu'ya yaptığı yatırım ve projeleri ile tanınan LC Waikiki'nin ortaklarından Şefik Dizdar, belediye başkanı adayı olduğu takdirde çok sayıda projeleri olduğunu ifade ederek, “Safranbolu'da yaşayan bir vatandaş olarak sıkıntıları bizzat yaşayıp gören insanlarız. Burada trafik sıkışıklığı var. Bunun mutlaka bertaraf edilmesi lazım. Bizimki gibi turistik şehirlerde bu konu çoktan halledilmiş ama biz bir türlü halledemiyoruz. Yapılmış yapılacak birçok proje var ama uygulamaya konulmadı. Yangın olaylarında hep aciz kalıyoruz. Otopark problemlerinden dolayı çok dezavantajlı durumlara düşüyoruz” diye konuştu.

Cüzzamlılar deresinin, korunması gereken tabiat varlıkları olarak tescil ettirdiklerini söyleyen Dizdar, Safranbolu'nun çöplerinin derenin çevresine atıldığını ve bunun gibi konuların bir an önce halledilmesi için göreve talip olma kanaatine vardığını ifade etti.

“El sanatlarının geliştirilmesi için projelerimiz var”

Yerli üretimi arttırıcı hediyelik eşya konusunda da projeleri olduğunu belirten Dizdar, şunları söyledi: “Yeni hizmete soktuğumuz sanat evinde bu görülebilir. Bir kardeşimizin yaptığı, el sanatları, kendi elinden çıkardığı el sanatları orada sergileniyor. Orası sürekli sanat evi hüviyetini kazandırıp halkımıza o bilgileri aşılamak amacındayız. Çin malları yerine el sanatlarının geliştirilmesi için projelerimiz var.”

Dizdar Safranbolu'da yok olmaya yüz tutan mesleklerin var olmaya devam etmesi için onları teşvik edici birtakım kolaylıklar sağlayacak projelerinin de olduğunu kaydederek, belediye başkanı olsa da olmasa da hizmetlerine devam edeceğini belirtti.