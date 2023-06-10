İhlas Haber Ajansı

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Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem Safranbolu'da sahne aldı

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı.


Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin ikinci gününde Ceylan Ertem sahne aldı. Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen konserde ünlü şarkıcı eserlerini sevenleri için seslendirdi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ünlü şarkıcı Ertem'e Safranbolu'yu temsilen maket ev takdim etti.

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