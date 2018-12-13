Ürkmezer köy okullarını ziyaret etti

Fatih Ürkmezer, ilçeye bağlı bulunan bazı köy okullarını ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Halk Eğitim İlçe Müdürü Sezai Öztaş ile birlikte Ovacuma Çok Programlı Anadolu Lisesi, ilk ve Ortaokulu, Kirkille İlköğretim Okulu, Yazıköy İlköğretim Okulu ve Şehit Uzm. Er. Coşkun İşleyen Ortaokulu ile Konarı Şehit Halil Gözlemeci ilköğretim Okullarında öğrencilerle buluşan Ürkmezer, okullarda incelemelerde bulunurken, okul yöneticilerinden de bilgi aldı.

Safranbolu merkezinde bulunan çocukların birçok anlamda köyde yaşayanlardan daha şanslı ve daha fazla imkâna sahip olduklarını ifade eden Ürkmezer, “Köylerde yaşayan çocuklarımızın mümkün olduğunca eksik kalan yönlerini, sosyal ve kültürel eksikliklerini gidermek için yeni projeler geliştiriyoruz. Bununla birlikte ziyaretimizin nedenlerinden birisi de Köy okullarımızın akademik, sportif başarılarını, fiziki imkânlarını yerinde görmektir. Yine köy okullarımız devletimizin destekleri ile pek çok alanda merkez okulları ile yarışacak hale gelmiştir” dedi.

Çocuklara olan sevgisi ile bilinen Fatih Ürkmezer, “ Onlar bizim geleceğimiz. Bizim başlıca görevlerimiz arasında da çocuklarımıza daha mutlu ve güzel yarınlar bırakmak geliyor. Bu nedenle okul hayatlarından sosyal yaşamlarına kadar her konu ile yakından ilgileniyoruz. Yeni yeni projeler geliştiriyor, çocuklarımızı da bu projelere dâhil ediyoruz” diye konuştu.

Ürkmezer, ziyaretler esnasında, Okul idarecilerinden bilgiler aldıklarını, okullarının fiziki ve sosyal anlamda var ise eksiklerinin giderilmesi ile ilgili talimatların verildiğini ve kısa sürede bu sorunların çözüleceğini kaydetti.

Çocuklarla uzun süre sohbet eden Fatih Ürkmezer, “Sizlerden tek isteğimiz derslerinize adapte olmanız ve bol bol okumanız. Çünkü sizler bu güzel vatanın yarınları, Kaymakamları, Belediye Başkanları, Avukatları, Doktorları, Öğretmenlerisiniz. Bizler her zaman sizlerin yanında olmaya ve başarılarınızla gurur duymaya devam edeceğiz” dedi.

Çocukların kendilerinden bir istekleri olup olmadığını da soran Ürkmezer, ziyaretlerin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.