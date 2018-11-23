Ürkmezer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı ziyaret etti

Fatih Ürkmezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ürkmezer ziyarette Safranbolu adına güzel çalışmalar gerçekleştirebilmek için devlet büyüklerimi ziyaret etmeye ve desteklerini almaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Yardımcısı Alparslan ile uzun süre sohbet etme fırsatı bulduklarını ifade eden Ürkmezer, “Bakan Yardımcımıza korumacılık ve restorasyon alanında adından her platformda söz ettiren ve örnek alınan Safranbolu'muzdaki çalışmalarımızı anlattım. Uzun süreden beri atıl vaziyette bekleyen ve bir cazibe merkezi olmaya aday Akçasu Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz Akçasu Kanyonu ve Deresi Çevre Düzenleme Projesi ile aynı bölgede bulunan 17 evin restorasyon projesinin tamamlanması için başlattığımız çalışmaları, yine Tarih Çarşı bölgesinde tamamladığımız ve hali hazırda devam eden projelerimizden de söz ettim” diye konuştu.

Bu sene Sinema Genel Müdürlüğünün de önemli destekleri ile 19.'su gerçekleşen ve Türk sinemasının usta isimlerinin konuk edildiği Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali hakkında da bilgi verdiğini belirten Ürkmezer “Yine bizim için oldukça önemli olan projelerden bir tanesi olan, keşfedilmeyi bekleyen Tabakhane projemizden ve Osmanlı mirası olan Safranbolu'ya kazandıracaklarından da bahsettim” dedi.

Ziyaretin sonunda Ürkmezer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a Safranbolu hatırası olan çeşitli hediyeler takdim etti.