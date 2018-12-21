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Ürkmezer, kursiyerleri ziyaret etti

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Sezai Öztaş ile birlikte Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM)'i ziyaret etti.


Safranbolu'da 8 ayrı şubesi bulunan SAKEM; Milli Eğitim, Halk Eğitim ve çeşitli kurumlarla işbirliği ile gerçekleştirdiği kurs eğitimleri ile kursiyerlere meslek edindiriyor. Emek SAKEM şubesini ziyaret eden Ürkmezer ve beraberindekiler kursiyerlerin çalışmalarını inceleyerek yaptıkları işler hakkında bilgi aldı.


Öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiğini vurgulayan Ürkmezer paydaş kurumlarla önemli bir hizmetin Safranbolu'da sürdürüldüğünü belirterek, “SAKEM, mahalle aralarında bulunan şubeleriyle vatandaşlarımıza ücretsiz kurs eğitimleri vermekte. Milli Eğitim ve Halk Eğitim işbirliğinde verilen kurslarda meslek sahibi olmayanlar meslek ediniyor ve boş zamanlarını değerlendirmek için emeklilerimiz de kurslara katılıyor ayrıca Üniversite okuyan gençlerimizin derslerine takviye kurslarımız mevcut. Bizler yatırımın en güzelinin eğitim olduğunu düşünerek insana yatırım yapıyoruz; huzur ve güven içinde bir toplum için önce eğitim diyoruz'' ifadelerini kullandı.

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