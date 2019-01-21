Ürkmezer vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Fatih Ürkmezer, vatandaşların taleplerini almaya devam ediyor.

Ürkmezer'in talimatı ile başlayan ve vatandaşların kendisine bire bir ulaşmalarını, dertlerini, isteklerini dinlemek, taleplerini almak amacıyla başlattığı Halk Günü Toplantıları yoğun katılımla devam ediyor. Bu gün gerçekleştirilen toplantıda da Kaymakamlık ve Belediye Birim Müdürleri hazır bulunurken, bazı vatandaşlar toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, bu tür toplantıların faydalı olduğunu, taleplerini doğrudan iletebildikleri ve takibini yapabildiklerini söylediler.

Safranbolu'da görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer; “Göreve başladığımız ilk günkü şevk ve azimle hizmet üretmeye, hizmetin en iyisini vatandaşımızın ayağına götürmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, asfalt, kaldırım, çevre temizliği, su gibi rutin hizmetlerimizin yanı sıra vatandaşımızla sık sık bir araya gelmeye de gayret gösteriyoruz. Gerek köy ve mahalle ziyaretlerimiz gerekse esnaf ziyaretlerimizin yanında bizim ulaşamadığımız ancak bizlere mutlaka ulaşması gereken vatandaşlarımız için başlattığımız Halk Günü Toplantıları ile hem sorunları dinliyor hem de Safranbolu halkı ile hasbıhal etme fırsatı buluyoruz” dedi.

İlk günden bu yana kendisi ve mesai arkadaşlarına gösterilen yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Ürkmezer; "Bu hizmetlerin hepsi tabii ki devletimizin sağladığı kaynaklardan ancak karşılıklı anlayış ve istişare ile gerçekleştirilen hizmetin hem kalitesi hem de tamamlanması kısa sürüyor” diye konuştu.

Toplantıda bir yandan Ürkmezer talepleri alırken diğer yandan birim müdürleri kendi alanlarındaki notları alarak vatandaşları gerekli mercilere yönlendirdiler.