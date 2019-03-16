Ürkmezer'den görev süresi dolan muhtarlara plaket

Fatih Ürkmezer, Safranbolu Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen yemekte aday olmayacak muhtarlara plaket verdi.

Yemek sonrası konuşan Safranbolu Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Yavuz, Derneğin 2009 yılında kurulduğunu ve 10 yıldır Safranbolu'ya hizmet verdiğini kaydederken, " 10 yıldır muhtar arkadaşlarım bireysel düşünmeden birlikte çalışmanın verdiği güçle ilçemiz için çalışmışlardır. Ben aday olmayacak arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, seçilecek olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi

Fatih Ürkmezer ise, muhtarların yaşadıkları kent ve temsil ettikleri mahalle ya da köy için devlet ile vatandaş arasındaki en önemli köprü olduklarını söyledi.

Kendisinde yaklaşık iki yıldır Safranbolu'dan görev yaptığını ifade eden Ürkmezer, " Bu süre zarfında mahalle ve köy muhtarlarımızla güzel bir uyum içerisinde çalıştık. Aslında hepimizin ortak amacı bu güzel kente hizmet etmek. Eğer bunu başarabilmiş isek kendimizi mutlu addederiz. Çünkü Safranbolu bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu vesile ile Safranbolu'muza hizmet vermiş ve 31 Mart seçimlerinde aday olmayacak arkadaşlarımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Seçilecek arkadaşlarımıza ise görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarlara plaketleri verildi.