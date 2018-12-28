Ürkmezer'den miniklere kitap seti

Fatih Ürkmezer, 1'inci sınıflarda okuma yazmaya geçen öğrencilere kitap seti hediye etti.

Eşi Miray Ürkmezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile birlikte Zati Ağar İlkokulu, Vilayetler Birliği Ortaokulu ve Antepoğlu İlkokulu'nda okuma yazmaya geçen öğrencilere kitap seti hediye eden Fatih Ürkmezer, çocukları okumaya teşvik ettiklerini dile getirdi.

Safranbolu'daki tüm okullarda okuyan 720 1'nci sınıf öğrencisine kitap setinin dağıtıldığını ifade eden Ürkmezer; “Safranbolu Okuyor”, “Gençlerle Baş Başa” gibi daha pek çok proje ile özellikle çocuk ve gençleri okumaya teşvik ederken, diğer yandan bu vesile ile kötü alışkanlıklardan da uzak tutmayı hedefliyoruz. Burada asıl amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza okuma bilincini yerleştirmek ve okumayı sevdirmek” dedi.

“1'inci sınıflardaki yavrularımız okuma yazmaya geçtikleri için de ödüllendirmek istedik.” diyerek konuşmasını sürdüren Ürkmezer, “Yine Kaymakamlık ve Belediye olarak TÜBİTAK kitapları ile çocuklarımıza kitap takviyesinde bulunmaya, tüm çocuklarımıza kitap hediye etmeye, okumaya teşvike devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi çocuklarımızdan tek isteğimiz: Bol bol kitap okumaları ve derslerine adapte olmaları. Bizler onlar için yeni projeler üretmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerin sonunda hatıra fotoğrafları çektirilirken Ürkmezer, kitap dağıtımı ile ilgili projelerin ortaokul ve liselerde de devam edeceğini belirtti.