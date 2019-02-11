Ürkmezer'den yeni doğan bebeklere ziyaret

Fatih Ürkmezer'in talimatları ile ilçede ilçe de başlatılan ‘Hoş Geldin Bebek' projesi yapılan ziyaretlerle devam ediyor.

Yeni bebek sahibi olan vatandaşların mutluluklarına ortak olmak amacı ile başlatılan proje ile bugüne kadar 56 aile ziyaret edilirken, ailelere Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan hoş geldin bebek paketi hediye edildi. Proje kapsamında Uğur, Tokatlı, Bilge ve Öztürk ailelerine yapılan ziyaretler sırasında çocuklarına Zeytindalı Harekatı Şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ismini veren Öztürk ailesinin evinde duygusal anlar yaşandı.

Eşi Miray Ürkmezer ile birlikte aileleri ziyaret eden Fatih Ürkmezer, aileye verdiği değerle bilinen büyük bir medeniyetin bireyleri olduklarını söyledi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer ‘Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında amaçlarının, ailelerin sevinçlerine ortak olmak olduğunu ve mutlu günlerinde de yanlarında olduklarını hatırlatmak istediklerini belirterek “Bizler bu duygu ve sorumluluk ile devletimizin bizlere verdiği imkânlar doğrultusunda iyi günde de kötü günde de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlarla mümkün oldukça bir araya gelmeye, bire bir görüşmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Ürkmezer, “İnanıyoruz ki evlatlarımızın her biri vatanımız için başarılı birer birey olarak ileride çeşitli hizmetler verecekler. Bu nedenle biz büyüklere düşen görev, onlar için daha güzel, daha yaşanılır bir dünya bırakmaktır. Bu vesile ile aramıza yeni katılan İnci, Yiğit, Zeynep Duru, Hümanur ve Ömer Bilal'e sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.