İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ürkmezer'den yeni kaymakamlık binası sahasında inceleme

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yeni kaymakamlık binasının yapılması planlanan sahada incelemelerde bulundu.


İçişleri Bakanlığı ve Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlüğü arasında trampası yapılan, yeni kaymakamlık binası yapımı için tahsis edilen halihazırda Karayolları 153. Şube Şefliği tarafından kullanılan sahada incelemelerde bulunan Ürkmezer, Safranbolu Milli Emlak Şef Vekili Yavuz Giray'dan bilgi aldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğünün de yapılması planlanan alandaki incelemede Kaymakam Ürkmezer'e, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın ile birlikte belediye personelleri eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.