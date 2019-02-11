Uysal, “Amatör spor kulüplerine her türlü desteği vereceğiz”

Dr. Burhanettin Uysal; 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal; “31 Mart Yerel seçimlerinin ardından, Karabük Belediye Başkanı olarak imkânlar doğrultusunda amatör spor kulüplerimize destek vereceğiz” dedi.

31 Mart Yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübünde genç futbolcular ile bir araya gelen Uysal, kulüp başkanı Cemal Kelleci'ye ve yönetimine teşekkür ederek; “ Gençlerimizi, kötü alışkanlıklardan korumak için kurulmuş olan Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü'ne başarılar diliyorum. Yöneticilerimize de bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Bizler de inşallah 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Karabük Belediye Başkanı olarak imkânlarımız doğrultusunda amatör kulüplerimize elimizden gelen desteği sağlayacağız. Spor demek sağlık demektir. Gençlerimizi spora yönlendirecek her türlü çalışmanın içerisinde olacağız. Çünkü gençlerimiz ülkemizin ve memleketimizin geleceği, bizlerin göz bebekleridir” diye konuştu.

Uysal'a Aydınlıkevler Gençlik ve Spor kulübünü ziyaretinin sonunda kulüp başkanı Cemal Kelleci tarafından atkı hediye edildi.