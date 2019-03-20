Uysal, Belediye çalışanları ile bir araya gelerek projelerini anlattı

Dr. Burhanettin Uysal Karabük Belediyesi işçileri ile bir araya geldi.

Dr. Burhanettin Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Karabük Ankara yolu üzerinde bulunan Karabük Belediyesi hizmet birimlerini ziyaret eden Başkan adayı Uysal Belediyede çalışanlar tarafından karşılanan Uysal projelerini anlatarak yerel seçimleri için destek istedi.

Ziyarette konuşan Dr. Burhanettin Uysal, “ İşçi arkadaşlarımızın çalışma ortamını görünce içimiz kan ağladı. Böyle sağlıksız bir ortam da çalıştıkları için bir Karabüklü olarak hüzün duydum. Burhanettin hoca eğer Belediye Başkanı olursa tüm işçilerimizi çıkartacak dedikodusu yaymışlar. Kesinlikle öyle bir şey olmadığını kendilerine izah ettik. Biz kimsenin aşı ve işi ile oynamayacağız. Aksine işçi kardeşlerimizin tüm sosyal haklarını iyileştirmek asli görevlerimizden biri olacak. İşçi arkadaşlarımız mutlu olmazsa onlarla birlikte Karabük halkına güzel hizmet yapamayız. Yine Allah'ın izni ile Belediye Başkan olduğum ilk gün işçi arkadaşlarımızı daha sağlıklı bir ortamda çalışacakları yerler yapacağız. Diğer kısımlarda çalışan işçi arkadaşlarımıza da daha sağlıklı bir ortam çalışacakları yeni yerler yapacağız. İşçi arkadaşlarımızın şahsıma ve partime gösterdikleri teveccühü için teşekkür ederiz” İfadelerini kullandı.

Ziyarette Başkan Adayı Uysal'a AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, partililer ve meclis üyesi adayları eşlik etti.