Uysal mahalle temsilcileri ile buluştu

Dr. Burhanettin Uysal seçim çalışmaları kapsamında mahalle temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

31 Mart Yerel Seçimleri için değerlendirmeler yapılan toplantıda, mahalle temsilcilerine büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Uysal, "Her bir mahalle temsilcimizin yerel seçimler için ortaya koyacağı performans partimizin alacağı oyları doğrudan etkileyecektir. Bizlerin sesi ve kulağı olmanız gerekiyor. Mahallenizde tespit ettiğiniz sıkıntıları ve sorunları bizlerle paylaşırsanız biz de gerekli değerlendirmeleri yaparak yalnızca seçime kadarki süreçte değil inşallah bu görevi üstlenirsek Belediye Başkanı olduğumuz süreçte de bu sorunları gidermek adına gerekli çalışmaları yapacağız. Her bir vatandaşımızın talebi ve sorunu bizim için önem arz ediyor. Bu sebeple 31 Mart gününden önce her bir vatandaşımıza ulaşabilmeyi onların gönüllerine girebilmeyi hedef koyduk kendimize. Allah bu kutlu yolda bizlerin yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Gerçekleşen toplantıda Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Muhammet Kaya, AK Parti İl, Merkez İlçe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları mahalle koordinatörleri de yer aldı.