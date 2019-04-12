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Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan zanlı tutuklandı

Karabük’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti suçundan firari olarak aranmakta olan 1 kişi gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti suçundan firari olarak aranmakta olan 1 kişi gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan firari olarak aranmakta olan M.G. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada şahsın iç çamaşırı içerisinden toplam 34 adet 0.66-0.68 gramlık paketler halinde satışa hazır ağırlığı 23 gram gelen toz esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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