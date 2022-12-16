Uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Karabük'te Aralık ayının iki haftasında düzenlenen çok sayıdaki uyuşturucu operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Aralık ayının ilk 15 gününde düzenlenen 10 farklı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar neticesinde 5 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet tabanca, 84 adet fişek ve mermi, 100 gram uyuşturucu madde, bin 53 adet uyuşturucu hap, 1 adet G3 piyade tüfeği şarjörü ve 19 adet izli G3 fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.