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Uyuşturucu operasyonunda 11 şahıstan 9'u tutuklandı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timlerince Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 9’u tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timlerince Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u tutuklandı.


Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karabük merkezli, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Karabük ve Safranbolu'da gözaltına alınan şahsıların ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını genişleten narkotik timleri İzmir, Kocaeli ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 1'i kadın toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ş.E., E.T., G.C., S.A., M.S.D., D.A., Ü.C.D., Y.D., İ.S., E.K. ve M.A.E. isimli şüphelilerle birlikte 169,28 gram gelen skunk, 26,80 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu öğütücü rendr aparatı ele geçirildi.


Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11 şahıstan 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.S. ve E.K. serbest bırakıldı.

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