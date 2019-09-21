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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Karabük’te düzenlenen operasyonda bir otomobilde kokain ile skunk ve ectasy hap ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen operasyonda bir otomobilde kokain ile skunk ve ectasy hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldığı bir otomobili takibe aldı. Bölge Trafik Müdürlüğü önünde durdurulan otomobilde bulunan C.A ve E.A isimli şahsıların üzerinde ve araçta arama yaptı. Ekiplerce yapılan aralamalarda, daralı ağırlığı 105 gram gelen skunk maddesi ile 304 adet ectasy hap ve 77 gram kokain maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınarak Emniyette sorgusu tamamlamam her iki şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan C.A ve E.A, uyuşturucu madde teminini, ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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