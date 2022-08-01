İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Karabük’te ikamet ve araçlarında 202 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te ikamet ve araçlarında 202 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat doğrultusunda iki ikamet, araç ve şahıs aramalarında yaklaşık 202 gram uyuşturucu madde ile bong ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde K. B., M. Ö., B.Y. ve E. U. K isimli şüpheliler gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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