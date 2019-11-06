Uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yenice ilçesinde E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı.

Jandarma KOM ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyonda evinde 248.5 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.