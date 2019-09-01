İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üzerine ağaç dalı düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Karabük’ün Yenice ilçesinde, kesim sırasında üzerine ağaç dalı düşen orman işçisi hayatını kaybetti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, kesim sırasında üzerine ağaç dalı düşen orman işçisi hayatını kaybetti.


Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait Şimdirdere bölgesinde çalışan Hüsnü Ören (44) isimli orman işçisinin üzerine, kesim yapıldığı sırada ağacın dalı düştü. Orman işçisi yere yığılırken, Ören'in beraber çalıştığı diğer işçiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüsnü Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay üzerine cumhuriyet savcısı inceleme çalışması başlattı. Ören'in cansız bedeni incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.