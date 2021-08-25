Üzerine ağırlık düşen işçi hayatını kaybetti

Karabük'te üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen 22 yaşındaki Zafer Uzuntaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir haddehanede meydana geldi. İddiaya göre Zafer Uzuntaş (22) isimli genç tek başına kaldığı sırada üzerine ağırlık düştü. Aldığı darbe ile yere yığılarak ağır yaralanan Uzuntaş'ı hareketsiz halde gören arkadaşları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından talihsiz genç Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.