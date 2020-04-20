Üzerine kamyondan tomruk düşen şoför hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice İlçesinde ormanda meydana gelen kazada, üzerine kamyon kasasından tomruk düşen şoför hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman üretimi yapan Adem Arat (37) kamyonuna ormandan tomruk yükledi. Yüklediği tomrukları, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Doksan Deposu'na boşaltırken palaskasını söktüğü an tomrukların üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arat (37) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabük'te tedavi altına alınan Adem Arat (37) tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.