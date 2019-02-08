Uzmanlar uyarıyor: "Elektronik sigara da kansere yol açıyor"

Dr. Hakan Akbulut, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; sigara kullanımının, insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığını vurguladı.

Akbulut, sigara içen kişilere seslenerek; "Bugün sigarayı bırakarak hayatınız için çok önemli ve kıymetli bir adım atmış olursunuz. Sağlığınız sizi bırakmadan siz sigarayı bırakın" dedi.

Sigaranın başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, akciğer kanseri, ağız ve burun boşluğu, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, mide ve kan kanserlerine yol açtığına dikkat çeken Akbulut,

"Sigara ayrıca; peptik ülser, kronik bronşit, felç, astım, reflü, erken menapoz, diş eti iltihabı, kemik erimesi ve katarakt hastalıklarına da zemin hazırlarken, hamilelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı risklerini de beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Elektronik sigaranın da, sigara, puro ve nargile gibi bağımlılık yaptığına dikkat çeken Akbulut,

elektronik sigaranın içeriği ve sağlığa zararları itibariyle sigarayla eşdeğer olduğunu söyledi.

Özellikle gençler arasında elektronik sigaranın daha az zararlı olduğu algısının ve yanılgısının yaygın olduğunu vurgulayan Akbulut, bu algının çok yanlış olduğunu, elektronik sigaranın da bir çok ölümcül hastalık ve çok sayıda kanser türüne yol açtığına dikkat çekti.

Kanser, koroner kalp damar ve bir çok hastalıktan korunmak için atılacak ilk adımın sigara ve dumanından uzak durmak olduğunu ifade eden Akbulut, şunları söyledi:

“Sigara dumanı, ‘pasif içici' durumundaki bebek ve çocuklar için büyük sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmalar, çok az sigara dumanına maruz kalan bebek ve çocukların bile bundan son derece olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Sigara özellikle genç nesil için büyük bir tehdit oluşturuyor. Arkadaş ve çevre baskısı, özenti, merak gibi bir çok nedenden sigaraya başlayan milyonlarca çocuk ve genç, ne yazık ki, bir çok hastalık ve ölüme uzanan bir yola giriyorlar."

Sigarayla mücadelede ailelere de çok önemli görevler düştüğünü vurgulayan Akbulut, ebeveynlerin sigara içmelerinin hem kendileri hem de rol model oldukları çocukları için öldürücü sonuçları olduğunu sözlerine ekledi.