Uzmanlar uyarıyor: "Sigara körlüğe de yol açıyor"

Dr. Yusuf Durlu, en başta akciğerler olmak üzere tüm organlarda hasara neden olan ve birçok önemli hastalığa yol açan sigaranın göz sağlığını da çok olumsuz etkilediğini söyledi.

31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Durlu, "Göz sağlığınızın korunması için lütfen sigara kullanmayın. Sigara kullanıyorsanız, bugünü yani 31 Mayıs tarihini sağlığınız için çok önemli bir fırsata dönüştürerek, sigarayı bırakın" diye konuştu.

Durlu, sigaranın gözlerde kalıcı hasarlara neden olarak görme kaybına yol açabildiğini vurgulayarak, “Sigara kullanımının özellikle önemli bir göz sağlığı sorunu olan sarı nokta hastalığının gelişimini ve ilerlemesini tetikliyor. Sarı nokta, gözün arka kısmında retinanın merkezinde bulunan, keskin ve renkli görmeyi sağlayan bir bölge. Bu bölgede hasar geliştiğinde, görme kaybı ve körlüğe kadar giden sıkıntılı bir hastalık sürecinin yaşanabiliyor. Sarı nokta hastalığı, son yıllarda sıklığı artan önemli bir göz sağlığı sorunu. Bu hastalığın belirtileri; görme kalitesinde bozulma, okuma zorluğu, cisimleri ve çizgileri kırık veya dalgalı görme, renkleri soluk ve gri görme, yüzleri tanımakta güçlük, ışığa hassasiyet, siyah noktalar, ışık çakmaları, gündüz ve gece görüşünde azalma ve bakılan cismin ortasında bulanık bir alan veya karanlık leke görme olarak sıralanabilir. Sarı nokta hastalığında ve bu belirtilerin ortaya çıkmasında sigara kullanımı çok büyük bir etken" dedi.

Dr.Yusuf Durlu, sigarayı bırakmanın hastalık riskini azalttığına ve tedaviye olumlu katkılar yaptığına da dikkat çekerek, “Fakat sigaranın olumsuz etkisi, gözlerde en az 20 yıl kalıyor. İlaçsız göz anjiyosu yöntemi sarı nokta hastalığının teşhis ve tedavisini belirlemekte çok olumlu ve yararlı sonuçlar içeriyor. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığının ıslak tipinde yapılan göz içine iğne tedavileri sonrası hastanın görme oranı ve yaşam kalitesi artabiliyor. Son yıllarda güvenilir ve etkili bir yöntem olarak geliştirilen ilaçsız göz anjiyosunun en önemli avantajı damardan ilaç vermeden sarı nokta ve merkezi retinanın damarlarını kısa sürede çok yüksek hassasiyetle inceleyebilme fırsatı sunmasıdır. Bu yöntem yapılırken ilaç verilmediği için hiçbir yan etkisi yoktur. İlaçlı göz anjiyosunda ise, nadiren de olsa ölüme kadar yol açabilen alerjik reaksiyon olabilmektedir. Diğer bir önemli avantajı, hastaya hiçbir zarar vermeden göz arkası damarlarını dijital ortamda katmanlara ayırarak görüntülemekte ve sarı nokta hastalığının tipini ayırt etme imkanı vermesidir. Ek olarak ilaçsız göz anjiyosu, iğne tedavisinin sarı nokta hastasına faydalı olup olmadığını göstermektedir" ifadelerine yer verdi.