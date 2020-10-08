Uzun Keltepe Kayak Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük'ün ve bölgenin yeni turizm merkezi Keltepe Kayak Merkezi'nde, Özel İdare ekiplerinin devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül'den devam eden çalışmalar ile bilgi alan Genel Sekreter Uzun, "Bölgemizin ve ilimizin yeni turizm merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi'nde ekiplerimiz; bir ekskavatör, 2 kamyon, 2 greyder ve bir silindir ile çalışmalarını sürdürüyor. Özel İdare olarak ekiplerimiz Keltepe Kayak Merkezi'nde acemi kayak pisti, alt günü birlik ön alanında mıcırlama, 1 ve 2 nolu otopark yerinde reglaj ve Karaağaç köyü ile kayak merkezi bağlantı yolunda kademe çalışmalarını sürdürüyor. Personellerimize özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Genel Sekreter Uzun'a Keltepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirdiği incelemelere; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Özgür Bülbül ile birlikte, Maden Mühendisi Orhan Nallı ile Asfalt Formeni Ali Coşkun eşlik etti.