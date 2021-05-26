Vaka sayısının en çok azaldığı 3. İl Karabük oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka tablosunda son bir haftada vaka sayısı en çok azalan üçüncü il Karabük oldu.

Türkiye'nin 15-21 Mayıs arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosuna göre Karabük'te vaka sayısı 73,48 oranına düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı tabloda Karabük vaka sayısında en çok azalan üçüncü il olarak yer aldı. 17 günlük tam kapanma öncesi vaka sayısının en çok artığı illerden olan Karabük'te alınan tedbir ve denetimler etkisini göstererek 1 Haziran öncesi umut verdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karabük'ün son bir haftada korona virüs vaka sayısında en çok azalan iller arasında yer aldığını belirterek, “Aynı özveri ve kararlılıkla tedbirlere bugün olduğu gibi sıkı sıkıya uyarak daha güzel günler bizi bekliyor. Maske, mesafe ve hijyen işin en önemli noktası. Sağlıklı mutlu ve huzurlu yarınlara ulaşmak amacıyla tedbir ve önlemlere uyarak vaka sayımızın azalmasını sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.