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Vali asfalt çalışmalarını inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesine bağlı Düzce-Karapınar köyleri grup yolu asfalt çalışmasını inceledi.


Vali Gürel, beraberinde Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ile birlikte Düzce-Karapınar grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler tarafından devam eden sıcak asfalt çalışmaları hakkında bilgi alan Gürel, "Eskipazar, Ovacık ve Eflani ilçelerimizde 2019 yılı asfalt programımızı bitirdik. Safranbolu ilçemizde son grup yolu olan Düzce-Karapınar grup yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledik, hafta sonuna kadar buradaki çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz. Yenice ilçemizde ve merkez ilçemizde 5 köy yolumuz kaldı, 15 güne kadar bu yollarımızı da bitirmeyi planlıyoruz. 90 kilometrelik sıcak asfalt hedefimizin 75 kilometrelik kısmı şuan itibariyle tamamlandı. İnşallah en kısa sürede 15 kilometrelik kısmı da bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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