Vali broşür dağıtıp sürücüleri uyardı

Vali Gürel, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile birlikte Bölge Trafik önünde trafik polislerinin drone ile yaptıkları uygulamaları inceledi. Bayan polis memurları tarafından lokum ve şeker ikramında da bulunulan uygulamanın bayram süresince ve sonrasında devam edeceği ifade edildi. Vali Gürel, trafikte bilinç oluşturma adına sürücülerin belli noktalarda durdurularak ikaz ettiklerini belirtti. Vali Gürel, çocuklara ise İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan sürücü seyahat karnesi ile düdük vererek formları doldurup, ailelerinin kurallara uyup uymadığı noktasında ikaz etmelerini istediklerini söyledi.

Bayram tatili dolayısıyla Karabük ve yakın illere metropollerden gitmek üzere kente 69 bin aracın giriş yaptığını kaydeden Vali Fuat Gürel, “Bu çok büyük bir yoğunluk. Bazı noktalarda sıkışıklık var ama ekiplerimiz üstün gayretleri ile bunu kısa sürede çözüyor. Maksadımız vatandaşımızın bayramını bayram havasında geçirerek, sevdiklerine sağlıklı huzurlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak. Arkadaşlarımız da bu çerçevede yoğun bir tedbir faaliyetleri içerisinde vatandaş bayram yaparken, polislerimiz vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İl merkezinde 448, ilçelerimizde 110 polis personelimiz ile hem asayiş hem de trafik tedbirlerini sağlamak adına gayret ediyoruz. Jandarma da 170 ekiple bunu yapıyor. Bizler de farkındalık oluşturmak ve bunların duyarlılık oluşturulması adına projeleri hem vatandaşa hem de onları ikaz etme adına buradayız” dedi.