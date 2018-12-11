Vali Fuat Gürel KARDEMİR'i ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel KARDEMİR'i ziyaret etti.

Beraberinde Vali Yardımcısı Barboros Baran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Özdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve İŞKUR İl Müdür Vekili Mustafa Çalış'la birlikte KARDEMİR'e gelen Vali Gürel'i, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Yönetim Kurulu Üyesi H. Çağrı Güleç, Genel Müdür Vekili Mansur Yeke, Mali İşler Koordinatörü Furkan Ünal ve Satış-Pazarlama Koordinatörü Reyhan Özkara karşıladı.

Daha sonra Genel Müdürlük Toplantı salonuna geçen Vali Gürel ve beraberindeki heyet, önce KARDEMİR'in kuruluşundan bugüne kadarki gelişimini anlatan tarihi filmi izledi ve KARDEMİR marşını dinledi. Burada, KARDEMİR Genel Müdür Vekili Mansur Yeke'den Türkiye ve Dünya Demir Çelik sektörü ile KARDEMİR'in faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Gürel ve beraberindeki heyete, Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç tarafından günün anısına KARDEMİR'de üretilen ürünlerinden oluşan bir masa seti takdim edildi.

Öğle yemeğinde KARDEMİR çalışanları ile bir araya gelen Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyetin ziyareti daha sonra üretim tesislerine düzenlenen teknik gezi ile devam etti. Sırasıyla Kok Fabrikaları, Yüksek Fırınlar ve Ray Profil Haddehanesini gezerek entegre üretim prosesini inceleyen Vali Fuat Gürel, yüksek fırınlardaki inceleme sırasında eldiven giyerek döküm numunesi de aldı.

Düzenlenen teknik gezi sonrasında Vali Gürel ve beraberindeki heyet KARDEMİR'den ayrıldı.