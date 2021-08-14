Vali Güler, yağışlarda zarar gören alanları inceledi

Vali Gürel, gerekli tespitlerin yapılarak mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumların üzerine düşen görevleri ivedilikle yerine getireceklerini söyledi.

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde yerinde incelemelerde bulunan Vali Gürel, aşırı yağış sonrası ulaşımda yaşanan sorunlar ve köy yolları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz gece başlayan yağış sonrası Eflani Merkez ve Kutluören ve Ovaçalış köylerimizde hayatı olumsuz yönde etkileyen su taşkınları yaşandı. Köy yollarımız etkilendi, Karataş, Hacışaban, Akçakese ve Ovaşeyhler köylerimizi Eflani merkeze bağlayan Ovaçalış-Arnavut köprüsünde hasar oluştu, köprü ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaz aylarında ani sağanak şeklinde yağan yağmurlar maalesef bu tür su baskınları ile köy yollarını etkiliyor. Yaşanan olay vatandaşların hayatını etkilediği gibi ekili, dikili alanlara zarar verebiliyor. AFAD, Tarım ve Orman, İl Özel İdare, DSİ tüm ekiplerimizle birlikte buradayız. En önemli tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Önümüzdeki günlerde de çalışmalar sürecek” dedi.

İncelemenin ardından Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İlgili İl ve İlçe Müdürleri ve köy Muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelen Vali Gürel, çalışmaların titizlikle sürdürülmesi ve vatandaşların en kısa sürede normal hayatlarına dönmelerinin sağlanması için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Safranbolu ilçemize bağlı Ovacuma ile Cabbar köyünü ziyaret ederek aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, vatandaşlarımızla bir araya gelerek gerekli çalışmaların devam ettiğini ve yaşanan mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini ifade etti.

Bölgeyi etkisi altına alan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetinden dolayı kapanan ve ekiplerin yoğun çalışmaları ile kontrollü bir şekilde tekrar araç trafiğine açılan Bartın-Karabük karayolunda da incelemelerde bulunan Vali Gürel, yol üzerinde yürütülen çalışmalar hakkında karayolları yetkililerinden bilgiler alarak, yolun trafiğe açılması noktasında üstün bir çalışma sergileyen ekiplere teşekkür etti.