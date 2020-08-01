Vali Gürel, asker ve polisle bayramlaştı

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyet askeri personelin bayramını kutladı. 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek Emniyet mensuplarının bayramlarını kutlayan Vali Gürel, personele görevlerinde başarılar dilediler.

Vali Gürel, il protokolü ile birlikte daha sonra şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde Müftülük görevlileri tarafından tüm şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.