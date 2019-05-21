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Vali Gürel, Başkan Köse'ye çalışmalarında başarılar diledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Belediye Başkanlığı Makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Köse, çalışmalar hakkında Vali Gürel'e bilgiler verirken, karşılıklı fikir alışverişinin ardından Vali Gürel, hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, nazik ziyaretinden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Gürel'e teşekkür etti.


Ziyarette Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Belediye Başkan Yardımcıları da yer aldı.

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