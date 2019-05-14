Vali Gürel başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısına Vali Fuat Gürel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

Kentte yürütülen yatırım programını görüşmek üzere yetkililerle bir araya gelen Vali Gürel, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yapılan toplantıda devam eden yatırımların son durumu, işlemleri süren yatırımlar ve önümüzdeki dönem için ihtiyaçlar göz önüne alınarak talep edilmesi planlanan yatırımlar görüşüldü.