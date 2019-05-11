Vali Gürel, Başköy Köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi

Vali Fuat Gürel, vatandaşların köylerinde ve mahallede yaşadıkları sorunları, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirdiği ve belirli periyotlar halinde bizzat köy ve mahallelere giderek yaptığı “Halk Günü” toplantısını bu hafta Merkez ilçeye bağlı Başköy'de gerçekleştirdi. Başköy”de vatandaşlarla bir araya gelen Vali Gürel'e İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve kurum müdürleri eşlik etti.

Köy Muhtarı Sami Gedik'ten köyün sorunları ve talepleri hakkında bilgiler alan Vali Gürel, daha sonra beraberindeki kurum müdürlerine söz vererek kurumlarımızın köyde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vatandaşlara tek tek söz hakkı veren Vali Gürel, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları not aldı ve toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine de talimat vererek, vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için yasal mevzuatlar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi.

Misafirperverliklerinden dolayı Başköy Muhtarı Sami Gedik ve köy sakinlerine teşekkür eden Vali Gürel daha sonra ziyaretini tamamlayarak köyden ayrıldı.