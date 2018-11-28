Vali Gürel belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük Valiliği görevine atanmasının ardından Valilik Makamına yapılan ziyaretler kapsamında iadeyi ziyaretlerde bulunan Karabük Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Vergili, nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Gürel'e teşekkür etti.