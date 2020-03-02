Vali Gürel, "Bölgenin hamisi olacak devlet varsa o da Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Karabük'te gerçekleştirilen Merkez Köy Muhtarları Genel Kurulu'nda konuşan Vali Fuat Gürel, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli, güçlü ve kudretli bir ülke olduğunu belirterek, “Bölgenin hamisi olması gereken bir devlet varsa o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir” dedi.

Karabük Merkez Köy Muhtarları Genel Kurulu, Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Genel kurul toplantısına Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, dernek başkanları ve köy muhtarları katıldı.

Merkez Köy Muhtarları Genel Kurulu'nda konuşan Vali Fuat Gürel, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli, güçlü ve kudretli bir ülke olduğunu ifade eden Vali Gürel, “Türk Silahlı Kuvvetleri de inşallah gittiği yerden zaferle dönecektir. Maalesef böyle tatsızlıklar yaşayabiliyoruz. Şehitler verebiliyoruz. Ancak bu bölgenin hamisi olması gereken bir devlet varsa o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bizler kendi bölgemizdeki sıkıntıları göğüslemekte şu ana kadar çok büyük gayret gösterdik. 3.5 milyondan fazla Suriyeliyi misafir ettik. 1.5 milyondan fazla da dünyanın değişik yerlerinden gelen göçmenlere ev sahipliği yaptık. 5 milyondan fazla göçmen bu ülkede barındırıldı ve Suriye'nin İdlib bölgesinde, orada daha önce mücadele ettiğimiz bölgede de 2 milyona yakın başka bir grubu da orada misafir ettik. Bu kadar yoğun bir görüşme trafiğinin olduğu ve misafir ettiğimiz onların iaşesini karşıladığımız bir bölgede bizim oralarda ne aradığımızı sormanın bir anlamı yok. Bizim orada bulunmamız gerekiyor. Oranın istikrarının bir şekilde sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

Gürel, binlerce kilometreden öteden gelip bölgeyi dizayn etmeye kalkışanlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekli dersi ve cevabı vereceğini söyledi.

Karabük Belediye Başkanı Vergili ise, ilçelerdeki tüm köy muhtarlarının, Köy Muhtarları Derneği'ne üye olarak daha iyi şekilde faaliyet göstermeleri gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti: “Temenni ve arzum budur. Biz bu çalışma alanlarındaki problemleri muhtarlarımızdan öğreniyoruz. Buna göre de sürekli olarak çalışma programlarımızı muhtarlarımızın arzu ve istekleri üzerine düzenliyoruz.”

Konuşmaların ardından iki listeyle girilen seçimde, mevcut Karabük Merkez Köy Muhtarları Dernek Başkanı Enver Kemik, 22 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.